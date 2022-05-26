​​​​​​​إيران: تم إحراز تقدم ضئيل لكنه جيد في العلاقات مع السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الخميس، إن إيران أحرزت تقدماً ضئيلاً، لكنه جيد في العلاقات مع السعودية، مضيفاً أنه قد يلتقي بنظيره السعودي قريباً في دولة ثالثة، بحسب وكالة رويترز.

كما أخبر المنتدى الاقتصادي العالمي أن إيران لا تزال ترى أن رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عن إيران يمثل حجر عثرة رئيس في المحادثات النووية.

وقال إن طهران تعتقد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواصل سياسة الضغط الأقصى التي كانت تمارسها إدارة دونالد ترامب وتحتاج إلى اتخاذ قرارات سريعة بشأن رفع العقوبات من أجل رؤية تقدم في المحادثات.

(م ش)