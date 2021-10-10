​​​​​​​إيران: تجاوزنا الـ120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20%

وقال إسلامي للتلفزيون الرسمي حسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب): "لقد تجاوزنا الـ120 كيلوغراماً، لدينا أكثر من هذا الرقم".

وأضاف: "شعبنا يعلم جيداً أنه كان عليهم (القوى الغربية) تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20 في المائة لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك".

وأشار إلى أنه "إذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، من الطبيعي أننا كنا سنواجه مشاكل في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران".

وفي سبتمبر / أيلول ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب، فوق النسبة المسموح بها بموجب اتفاق 2015 مع القوى الكبرى.

وتقدّر الوكالة امتلاك إيران 84,3 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، مقابل (62,8) كيلوغراماً، وفق آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو/ أيار.

وبموجب الاتفاق لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3,67 في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90 في المائة اللازمة لصناعة سلاح نووي.

وكانت الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد وافقت على رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران في حال قلصت طهران برنامجها النووي.

لكن بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 وفرضه عقوبات جديدة على إيران، تخلت طهران عن التزاماتها.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الجمعة، عن تفاؤل بلاده بأن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي ستؤتي ثمارها، شريطة أن تستأنف الولايات المتحدة التزاماتها بالكامل.

(ل د)