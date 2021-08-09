​​​​​​​إيران: رئيسي لن يترك مفاوضات فيينا ولن يتردد في السعي لرفع الحظر عن طهران

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن "طهران لن تترك أبداً المفاوضات في فيينا، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يتردد في السعي لرفع الحظر عن طهران"، بحسب ما نقلته شبكة الحدث عن وسائل الإعلام الإيرانية.

وأضاف زاده: "إن طهران لن ترضى بأقل من بنود الاتفاق النووي".

وكان موظف كبير في الاتحاد الأوروبي أفاد السبت، أن إيران مستعدة لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن المحادثات يمكن أن تستأنف في فيينا بداية أيلول/سبتمبر.

وحضر مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالملف النووي الإيراني، الإسباني انريكي مورا، الخميس، حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في طهران.

كما تطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده لتصريحات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بشأن إيران، وقال إنها تصريحات "غير مسؤولة".

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال، الخميس، إن إيران ستدفع ثمناً لو اختار رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي العدائية، مؤكداً أن طريقة تعامل المملكة المتحدة مع إيران أصبحت في مفترق طرق.

وكشف أن بريطانيا ستنفذ رداً منسقاً على هجوم إيران على السفينة المرتبطة بإسرائيل في بحر عمان.

إلى هذا، تعهد الوزير البريطاني بمحاسبة إيران لتهديدها الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن الهجوم على السفينة "ميرسر ستريت" لن يمر دون محاسبة طهران.

(ل د)