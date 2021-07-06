​​​​​​​إيران: مواقفنا ثابتة من الاتفاق النووي لا تتغير بتغيير الحكومة

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "يسعى وفد التفاوض الإيراني إلى إنهاء المفاوضات في أسرع وقت ممكن، ورفع العقوبات الجائرة، لكننا لم نحدد أي موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، وستستمر المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق يحقق مطالب إيران"، موضحاً أنه "لا تزال هناك قضايا هامة عالقة في مفاوضات فيينا، بحاجة إلى اتخاذ قرار من الطرف المقابل وبخاصة واشنطن".

وأضاف زادة: "إتمام الاتفاق في فيينا منوط بالإرادة السياسية لدى الطرف المقابل واتخاذه القرار الصعب"، مؤكداً أن "طهران ليست على عجلة لإبرام اتفاق، لكنها لن تسمح بمفاوضات استنزافية طويلة".

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن "موقف طهران بشأن الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات، جزء من مواقف النظام المبدئية وهي لن تتغير بتغيير الحكومة"، لافتاً إلى أنه "في حال تم الاتفاق بين إيران وأطراف الاتفاق النووي، فإن حكومة إبراهيم رئيسي ستكون ملتزمة به، فالجمهورية الإسلامية وخلافاً لبعض الدول، تعتبر الوفاء بالتعهدات، أصل من أصول سياستها الخارجية".

ودعا قادة فرنسا وألمانيا والصين جميع الأطراف المشاركة في المحادثات النووية الإيرانية إلى انتهاز فرصة المحادثات في التوصل إلى اتفاق. وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية، أمس الاثنين، إن الدعوة جاءت بعد اتصال بين قادة البلدان الثلاثة عبر تقنية الفيديو.

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أن الجولات القليلة الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، ساعدت في بلورة الخيارات التي ينبغي اتخاذها من قبل طهران وواشنطن لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لبنود الاتفاق.

(ش ع)