​​​​​​​إيران: لا اتفاق نووي ما لم يتم التوافق على كل شي وإنهاء القضايا العالقة

وأضاف سعيد خطيب زاده: "تم توضيح المسائل المتبقية في محادثات فيينا من قبل. لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء. بمجرد أن تنتهي القضايا المتبقية، يمكننا التحدث عن اتفاق في فيينا"، بحسب ما نقلته شبكة "العربية" عن صحيفة "طهران تايمز".

وتابع بالقول إن ما تتم مناقشته في فيينا يتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكداً أنه لا تغيير في هذه الخطة.

وأشار إلى أن تعامل إيران مع الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا يجري من خلال إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران.

كما شدد على أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لا علاقة له بأي دولة، مشيراً إلى أن وفداً من إحدى دول المنطقة زار إيران بهذا الصدد وليس له علاقة بالولايات المتحدة.

(ل د)