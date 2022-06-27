​​​​​​​إيران: السعودية تريد استئناف المحادثات الدبلوماسية معنا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بعد يوم من دفع رئيس الوزراء العراقي لإحياء المحادثات بين الخصمين الإقليميين إن "السعودية تريد استئناف المحادثات الدبلوماسية مع طهران".

وقطعت إيران والسعودية، القوتان (الشيعية والسنية) الرائدتان في الشرق الأوسط، العلاقات في 2016، حيث دعم الطرفان الحلفاء في حروب بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة، من اليمن إلى سوريا وأماكن أخرى.

وأعربت إيران عن دعمها فتحا متبادلا للسفارات مع السعودية، في حين أكد العراق العمل مع إيران على تهدئة الأجواء في المنطقة، وذلك في ظل جولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لكل من الرياض وطهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران تدعم إعادة فتح متبادل للسفارات مع السعودية.

واعتبر عبد اللهيان -خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران- أن بغداد تبذل جهودا بناءة في تقوية الحوار في المنطقة.

وكان الكاظمي قد التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة السبت، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك.

(م ش)