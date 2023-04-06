​​​​​​​إيران والسعودية توقعان على بيان مشترك

التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان نظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم، في العاصمة الصينية بكين، ووقع الطرفان في ختام مباحثاتهما بياناً مشتركاً لتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

ونشر وزير الخارجية الايراني نص البيان المشترك وأكد الجانبان خلال المباحثات على "أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وأكد الجانبان حرصهما على "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، الموقعة في 2001/4/17م، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب".

واتفق الجانبان على "إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العاملتين في جدة ومشهد ومواصلة التنسيق بين الوفود الفنية في الجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشيرة العمرة".

وكان عبد اللهيان قد وصل مساء أمس إلى بكين على رأس وفد رفيع المستوى.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 آذار/ مارس الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.

جاء ذلك بعد جولات من المفاوضات في بغداد ومسقط.

(د ع)