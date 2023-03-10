​​​​​​​إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات الثنائية

أعلن بيان سعودي إيراني صيني مشترك، أن الرياض وطهران اتفقتا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في2001..

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن البيان المشترك بين السعودية وإيران والصين، أعلن التوصل لاتفاق يشمل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وفي وقت سابق، أفاد الإعلام الإيراني، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية وإيران اتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية في غضون شهرين وأن اجتماع قريب سيتم بين وزيري خارجية البلدين.

وبحسب ما ورد بالإعلام الإيراني الرسمي، فإنه وبعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة بين شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ونظيره السعودي في بكين، تم التوصل اليوم إلى اتفاق لاستئناف العلاقات بين البلدين، خلال حفل بتوقيع بيان مشترك بين إيران.

(د ع/أ)