وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عبر حسابه على تويتر: "التعبير المجازي للحديقة والغابة نابع من عقلية استعمارية غير مقبولة تماماً، والتي تمنح الغرب الحق في الغزو والاحتلال".

وأضاف كنعاني: "لقد ولت تلك الحقبة منذ فترة طويلة، والتعددية القطبية أصبحت على الأبواب"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تبني الحقائق، وإلا فإنه سيستمر في التدهور والتلاشي".

وشبه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا "المتميزة" بـ"حديقة"، والعالم من حولها بـ"أدغال" التي يمكن أن تغزو الحديقة.

وبدورها استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الإثنين، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالإنابة في الإمارات، إيميل بولسن، احتجاجاً على التصريحات التي أدلى بها بوريل، خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بلجيكا، واعتبرتها أبو ظبي "عنصرية وغير لائقة".

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان: "استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممثلة بمدير إدارة الشؤون الأوروبية، محمد الشحي، ونائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ريم قطايت، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالإنابة في الإمارات، السيد بولسن، وطُلب من مكتب الممثل السامي تقديم تفسير مكتوب لتعليقات الممثل السامي المؤذية والعنصرية".

وأكدت الخارجية الإماراتية بحسب البيان، رفضها لتصريحات بوريل العنصرية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تسهم في تفاقم أزمة المناخ، والتعصب والتمييز على مستوى العالم.

(م ش)