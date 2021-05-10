​​​​​​​إيران تؤكد رسميًّا إجراء مباحثات مع السعودية

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده إن بلاده أجرت محادثات مع السعودية، وإن المحادثات مع الأخيرة ركزت على القضايا الثنائية والإقليمية، وأضاف: "لطالما رحبنا بهذه الحوارات بأي شكل ومستوى، فلننتظر ونرى نتائج الحوار ونحكم بناء على النتائج".

وشدد المتحدث على أن "نزع فتيل التوتر يصب في مصلحة إيران والسعودية في المنطقة"، وقال: "نأمل من خلال تغيير الأجواء التي نراها أن نتوصل إلى تفاهم هادف للعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وسنبذل كل جهودنا في هذا المجال".

وكان قد أكد مسؤول بارز بوزارة الخارجية السعودية لوكالة "رويترز"، أن المملكة تجري محادثات مع إيران.

وقبل أيام أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.

(م ش)