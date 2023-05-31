قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن "الأوضاع على الحدود مع أفغانستان هادئة في الوقت الراهن وحركة المرور جارية علیها".

وأضاف وحيدي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بشأن التوتر الحدودي بين إيران وأفغانستان، أن الاشتباكات اندلعت بسبب خطأ حرس الحدود الأفغاني، مما أدى إلى مقتل أحد حرس الحدود الإيراني وعدد من عناصر طالبان.

في غضون ذلك، أفادت مصادر إعلامية بقيام حركة طالبان بنقل المركبات المدرعة، بما في ذلك الدبابات، إلى الحدود مع إيران.

وأظهرت فيديوهات وصور متداولة حركية كبيرة عند الحدود، إضافة إلى وصول أحد كبار مسؤولي طالبان إلى المنطقة للتفقد.

ويذكر أن اشتباكاً نشب صباح السبت، في منطقة حدودية بين إيران وأفغانستان، وأسفر عن قتلى وجرحى من الطرفين.

(م ش)