ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدّث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده "تنديده بالإجراء الاستفزازي" الذي اتّخذته أبو ظبي والمنامة بتصنيف حزب الله "منظّمة إرهابية".

وقال خطيب زاده إنّ طهران لن تتسامح مع أي "خطأ استراتيجيّ" يهدّد أمنها القومي جراء وضع "حزب الله" في قائمة الإرهاب لتلك الدولتين الخليجيتين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول إسرائيلي إنّ البحرين والإمارات العربية المتحدة ستشكّلان جبهة مشتركة مع بلاده لطلب تصنيف "حزب الله" منظّمة إرهابية على المستوى الدولي.

وفي سياق آخر، أصدرت شركة دبي سوق الحرة، اليوم الاثنين، وثيقة رسمية تمنع من خلالها مواطني 12 دولة بينها لبنان، من دخول أراضيها.

ويضمّ القرار إضافة إلى لبنان، كلّاً من سورية واليمن والعراق وليبيا وأفغانستان وباكستان والصومال وكينيا وتونس والجزائر وتركيا وإيران، ويشمل تأشيرات دخول العمل للجدد والسياحة والزيارات ذات المدة الطويلة والقصيرة، ويبدأ العمل بالقرار بدءاً من 18 تشرين الثاني الحالي.

(ز غ)