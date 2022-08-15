وصرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع الصحفيين بمناسبة يوم الصحفي، أن "الجانب الأميركي وافق شفهياً على اقتراحين لإيران وسنرسل مقترحاتنا النهائية بحلول الساعة 12:00 الليلة حسب التوقيت المحلي".

وتابع: "قرار البلاد أنه إذا تم تحديد خطوطنا الحمراء، فلا مشكلة لدينا في التوصل إلى اتفاق. أحد أسباب التأخير هو أننا لا نريد تجاوز الخطوط الحمراء".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "أميركا تريد فقط حل مشاكلها في المفاوضات ولا نريد عقد اتفاق ثم نقول إن خطوطنا الحمراء لم تحترم. يجب أن يحدث تطور إيجابي في حياة الشعب".

وتابع: "إذا قبلت آرائنا فنحن مستعدون لتلخيص الاتفاق وإعلانه في اجتماع وزراء الخارجية".

ولفت أمير عبد اللهيان إلى أنه "على الجانب الأميركي أن يتحلى بالمرونة لما يعانيه من مشاكل داخلية، فقد جاء دوره في مفاوضات فيينا، وافق الجانب الأميركي على مقترحات إيران إلى حد نسبي في مسألتين شفويتين، يجب تحويلهما إلى نص، وإبداء المرونة في موضوع واحد، الأيام القادمة أيام مهمة".

من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن هناك تطور نسبي في مفاوضات فيينا لكنه لا يحقق جميع مطالبنا وننتظر إلغاء الحظر، وذلك في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين.

وأضاف لدينا توقعات أخرى من الجانب الآخر، ونعتقد أنه يجب تحقيق مصالح الشعب الإيراني.

وصرح قائلاً: "نحن في مرحلة متقدمة من المفاوضات والتوصل لاتفاق يرتبط بتحقيق مطالبنا وإذا احترمت مطالب إيران يمكن أن نشهد توقيعاً للاتفاق في وقت قريب".

(د ع)