واتّهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف، يوم الأحد، مصنعًا لتخصيب اليورانيوم في نطنز، ملمّحةً إلى أنّه ألحق أضرارًا بأجهزة الطرد المركزي، وتعهّدت بـ"الانتقام في الوقت والمكان المناسبين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي في طهران: "بهذا العمل، حاول (الكيان الصهيوني) بالتأكيد الانتقام من الشعب الإيراني..".

واتّهم خطيب زاده بشكلٍ غير مباشر إسرائيل بإفشال المحادثات الجارية في فيينا، لمحاولة إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران منذ انسحابها من هذا الاتفاق عام 2018.

ونقل موقع "نور نيوز" الإيراني عن مصادر في المخابرات قولها: إنّ إيران حدّدت هوية الشخص الذي عطّل تدفق الطاقة الكهربائية في منشأة نطنز النووية، مما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي في الموقع.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأحد، أنّ مجمّع نطنز النووي تعرّض صباحًا لـ"حادث"، وُصف بأنّه "إرهابي" أدّى إلى "انقطاع التيار الكهربائي" ولم يسفر عن "وفيات أو إصابات أو تلوّث".

(ي ح)