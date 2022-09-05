​​​​​​​إيران تشترط إغلاق تحقيقات وكالة الطاقة الذرية مقابل التوصل إلى اتفاق نووي مستدام

وقال مسؤول إيراني كبير، اليوم الإثنين، إن إيران تسعى لإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطتها النووية ضمن الضمانات التي تطالب بها لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، بحسب وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "إنهاء تحقيقات الوكالة جزء من الضمانات التي نسعى إليها من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مستدام".

وفي إشارة إلى مشاكل الأوروبيين حول الطاقة الناجمة عن التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إذا تم التوصل إلى اتفاق في فيينا، يمكن أن تكون إيران إحدى القدرات بالنسبة للدول الأوروبية. ويمكن أن نلعب دوراً في تأمين الطاقة لأوروبا إذا تم التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي".

(م ش)