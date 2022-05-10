وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اجتماع في البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال أحد النواب حول بناء تركيا للسدود "بلا ضوابط": "ليس من المقبول لنا في إيران أن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني والمنطقة، وتؤثر كذلك بصورة سلبية على حجم المياه الداخلة إلى البلاد".

وأضاف: لقد طرحت هذا الموضوع 3 مرات مع وزير الخارجية التركي، خلال لقاءات حضورية في نيويورك وطهران لإعارة اهتمام جاد من منطلق الجيرة بمسالة بناء السدود على نهر أرس".

ولفت إلى أنه ليس هناك أي اتفاق ثنائي بين إيران وتركيا في مجال بناء السدود، موضحاً أن المسؤولين الأتراك يقولون إن بناء السدود "يجري في المناطق الجبلية من أجل توليد الطاقة الكهرومائية".

وتابع عبد اللهيان: لقد أعلنا احتجاجنا لتركيا في هذا الصدد.

وأوضح الوزير أن "محادثات مسهبة قد أجريت مع الجانبين العراقي والتركي حول قضية بناء السدود"، وأضاف: "لا ينبغي أن نسمح لبعض الدول ومنها تركيا باستغلال عدم وجود آلية دولية في سياق تغيير الظروف البيئية، سواء في إيران أو العراق، ونحن على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية؛ لأن مسالة بناء السدود من قبل تركيا تضر إيران وكذلك العراق".

وتتبع تركيا بشكل مستمر سياسية حرب خاصة عبر استخدام المياه كوسيلة ضغط على الدول المجاورة إذ تتعمد تخفيض كمية المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات تجاه الأراضي العراقية والسورية، ما ينذر بحدوث كارثة بيئية تضر بالأمن الغذائي.

(د ع)