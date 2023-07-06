​​​​​​​إيران تسعى إلى أن تكون جزءاً من نظام عالمي تقوده الصين

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الصراع الإيراني الإسرائيلي والهجوم الأوكراني المضاد.

قائد فيلق القدس: جنين تثبت إمكانية هزيمة إسرائيل

قال قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، إن معركة جنين هذا الأسبوع تظهر أن الشباب الفلسطيني قادر على مواجهة الجيش الإسرائيلي، حتى عندما تنشر إسرائيل أفضل وحداتها، حسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف: "نشهد اليوم قيام النظام الصهيوني بإحضار كل قواته إلى الميدان في مخيم جنين لكن الشباب الفلسطيني رده على أعقابه".

وأشار قاآني إلى أن إيران غير قادرة على دعم الفلسطينيين فحسب بل ساهمت في إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مؤكداً بشكل أساسي أن إيران نجحت في الدبلوماسية في المنطقة، وفي تهديد إسرائيل عبر الوكلاء.

وتسعى إيران إلى أن تكون جزءاً من نظام عالمي تقوده الصين، وتعمل مع روسيا ومجموعات مثل البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون، على أمل الاندماج مع الاقتصاد الصينين لتحقيق هذه الغاية، تسعى إيران لابتلاع العراق، مثل الأناكوندا، وجعل الاقتصاد العراقي معتمداً على طهران، حسب الصحيفة.

زيلينسكي يكشف سبب تأخر الهجوم الأوكراني المضاد

أجرت شبكة سي إن إن الأميركية لقاء مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وقال فيه إن هجوم بلاده المضاد ضد روسيا يشهد تباطؤاً بسبب الدفاعات الروسية المترسخة، في وقت كان فيه تمنى أن العمليات بدأت مبكراً.

في المقابلة، قال الرئيس الأوكراني إن صعوبات في ساحة المعركة تؤدي إلى تباطؤ الهجوم المضاد الرامي لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ غزوها الشامل خلال شباط لعام 2022.

وتابع: "أنا ممتن للولايات المتحدة لقيادة جهود دعمنا، لكنني أخبرتهم وكذلك القادة الأوروبيين أننا نرغب في بدء هجومنا المضاد في وقت مبكر، ونحن بحاجة إلى كل الأسلحة والعتاد لذلك. لماذا؟ ببساطة لأننا إذا بدأنا في وقت لاحق، فسوف يتباطأ الأمر".

وأضاف زيلينسكي: "نحن نمنح عدونا الوقت والإمكانية لزرع المزيد من الألغام وإعداد خطوط دفاعه".

وناشد زيلينسكي في مقابلته، الدول الغربية بتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك المقاتلات الأميركية من طراز "إف-16".

وسمحت الولايات المتحدة لحلفائها بالبدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة هذه الطائرة، لكنها لم تسمح بعد لحلفائها بإعادة تصدير هذه المقاتلات إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "الأمر لا يتعلق حتى بميزة أوكرانيا في السماء على حساب الروس، هذا يتعلق فقط بالمساواة"، وأشار إلى أن القتال في ساحة المعركة من الصعب أن يمضي قدماً دون غطاء من الجو.

(م ش)