​​​​​​​إيران ترسل تقنياتها في المجال الدفاعي إلى اليمن لدعم الحوثيين

وقال المتحدث باسم القوات الإيرانية: "نحن لا نرسل الصواريخ إلى اليمن، لكنهم باتوا يصنعونها بأنفسهم"، وأشار إلى أن الصواريخ أرسلت "ليطلقوها على رؤوس أعدائهم".

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح لنا بمنح كل شيء لحلفائنا مجانًا وهم يشترون منا بعض الأشياء أحيانًا، مشيرًا إلى أن "الشعب اليمني ذكي ويمتلك خبراء كبار تمكنوا من صناعة طائرات مُسيّرة متطورة في زمن قياسي ولم تتمكن جبهة الاستكبار من إخماد صوته".

ويذكر أن طهران من أشد الداعمين للحوثيين بالسلاح والصواريخ الباليستية، وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن عرض في أوقات سابقة صورًا وبقايا صواريخ أطلقتها المجموعات الحوثية باتجاه المملكة، تظهر أن منشأها إيران.

(ي م)