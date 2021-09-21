​​​​​​​إيران ترفض العودة إلى طاولة المفاوضات النووية

وجاء الرفض الإيراني على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي، الذي قال إن طهران لن تعود إلى طاولة المفاوضات النووية مع مجموعة 4+1 في العاصمة النمساوية فيينا.

وبرر إسلامي، في تصريحات له من العاصمة النمساوية، الموقف الجديد بأن "شرط إيران في المفاوضات السابقة هو عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والالتزام ببنوده ورفع العقوبات" وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وطالب إسلامي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتصحيح السياسات التي اتخذها سلفه دونالد ترامب ضد إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزيرة، ليز تراس، التقت نظيرها الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعقدا مباحثات بشأن إيران.

فيما قالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن وواشنطن اتفقتا على ضرورة عودة إيران للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا.

وانسحب الرئيس السابق ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/ مايو 2018، وقام بتشديد العقوبات على طهران؛ بعد تجاوزاتها في الاستمرار بتخصيب اليورانيوم.

وتعثّرت المفاوضات التي خاضتها إيران مع مجموعة 4+1 في نيسان/ أبريل الماضي للوصول إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق النووي، فيما شاركت واشنطن في تلك المفاوضات بطريقة غير مباشرة.

وكانت الخارجية الإيرانية قالت في وقت سابق إن العودة لطاولة المفاوضات النووية في فيينا سوف تستأنف قريبًا، وأجرت تغييرات على فريقها المفاوض، بعد أن تم تشكيل حكومة إبراهيم رئيسي.

(د ع)