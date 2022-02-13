وأوضح المفاوض الصيني وانغ كون في تصريحات صحافية بوقت متأخر من مساء أمس، السبت، بحسب شبكة "إيران انترناشيونال"، أن الوفد الإيراني قدم رده الأخير على المسودة الأوروبية النهائية.

وقال: "لقد وصلنا إلى آخر مرحلة من المفاوضات، لاسيما أن الإيرانيين قدموا رزمتهم النهائية".

وكان المبعوث الروسي، ميخائيل أوليانوف، قد كشف في وقت سابق الأسبوع الماضي أنه "تم وضع مسودة الوثيقة النهائي" للاتفاق النووي، لافتاً إلى وجود عدة نقاط عالقة تحتاج إلى عمل أكثر.

بدوره، اعتبر مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أنه بات "على الأميركيين الآن أن يقرروا ويحددوا موقفهم ويضعوا حداً للاستنزاف الذي أصاب عملية المحادثات" في إشارة غير مباشرة وتلميح إلى أن طهران قدمت ردها وحددت موقفها النهائي.

يشار إلى أن الجولة الثامنة من المفاوضات التي تشارك فيها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران والولايات المتحدة، كانت استؤنفت في الثامن من شباط/ فبراير بعد توقف دام نحو أسبوع، عاد خلاله المفاوضون إلى عواصمهم من أجل الاستحصال على قرارات سياسية حاسمة، لا سيما أن الأوروبيين والأميركيين على السواء، شددوا على أن تلك الجولة هي النهائية والحاسمة.

(د ع)