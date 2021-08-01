​​​​​​​إيران تنفي الاتهامات الإسرائيلية بالضلوع في الهجوم على السفينة الإسرائيلية

وفي التفاصيل، نددت إيران، الأحد، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، باتهامات إسرائيلية اعتبرت أن "لا أساس لها" بالضلوع في هجوم استهدف ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب الخميس الماضي، ما أدى إلى وفاة اثنين من أفراد طاقمها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن على إسرائيل وقف مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها.

كما زعم أن هذه ليست المرة الأولى التي توجّه فيها تل أبيب لطهران مثل هذه الاتهامات المباشرة، معتبراً أن تصريحات كهذه مدانةٌ، وفق قوله.

جاء ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام تابعة للحكومة الإيرانية نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب قبيل سواحل عُمان بطائرة مسيّرة جاء ردّاً على هجوم شنته إسرائيل الأسبوع الماضي على مطار الضبعة العسكري في سوريا.

(ش ع)