​​​​​​​إيران تنفذ حكم الإعدام بحق سياسيين كرديين

ونُقل السجينان السياسيان الكرديان (صابر شيخ عبد الله ودياكو رسول زادا)، يوم أمس، إلى السجن الانفرادي في أورميه، فيما حولوهما في منصف الليل إلى قاعة الإعدام.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أمس، بيانًا، حثت فيه السلطات الإيرانية على التوقف عن إعدام المعتقلين.

فيما قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إنه قبل إعدام المعتقلين، لم يُسمح لهما برؤية أسرتيهما.

وأفادت المنظمة أيضًا أن السلطات الإيرانية لم تسلم جثمان السجينين لأسرتهما إلى الآن.

واعتُقل صابر شيخ عبد الله ودياكو زاده في آذار 2014، من قبل قوات الأمن في مهاباد، بحجة قيامهما بعملية التفجير في إحدى المراسم التي أقيمت بتاريخ 9 أيلول 2010.

لكن بتاريخ 22 أيلول 2010 أعلن قائد جيش باسداران الإيراني، محمد باكبورفي بيان أن منفذ التفجير قد قُتل.