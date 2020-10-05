​​​​​​​إيران تلغي رحلات الطيران إلى تركيا والعراق

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إرنا" في بيان بأن الشركة الوطنية أكدت أنه "بعد أيام قليلة من استئناف الرحلات الجوية للشركات الإيرانية إلى تركيا، يتم من جديد الإعلان عن توقف هذه الرحلات".

وبحسب الوكالة فأن أسباب هذا القرار يأتي ضمن اجراءات وتعليمات الوقاية لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

فيما أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، تورج دهقاني زنكنة، أنّ تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية، قد تم إلغائها من يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري حتى إشعار آخر، بحسب ما ذكرته وكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

وزعم زنكنة أنّ السبب وراء إلغاء التراخيص هو ارتكاب شركة الطيران مخالفة بعد نقلها مسافرين لديهم تأشيرات من إحدى الشركات، في الوقت الذي يوجد فيه اتفاق بين طهران وبغداد على حصر نقل شركات الطيران لدبلوماسيين ومواطني البلدين المقيمين فقط.

وفي السياق نفسه، فرضت إيران إغلاقاً جزئياً لمدة أسبوع في العاصمة طهران، التي تشهد زيادة ملحوظة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في مؤتمر صحفي يوم الأحد، تسجيل 3653 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية. ليتجاوز بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 471772 حالة، بما في ذلك 4154 مريضاً في حالة حرجة.

وكانت إيران قد استأنفت الأنشطة الاقتصادية ورفعت القيود على الحركة في 11 نيسان/أبريل من العام الجاري، بعموم المحافظات باستثناء طهران، التي بدأت التخفيف بعد المحافظات بأسبوع، إلا أنها واصلت منع إحياء مراسم الأفراح والعزاء حتى إشعار آخر على خلفية خطر تفشي فيروس كورونا المستجد عبرها.

(ي م)