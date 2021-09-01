​​​​​​​إيران تخطط لإجراء جولة رابعة من المحادثات مع السعودية

وقال سفير إيران لدى بغداد، إيراج مسجدي، للوكالة: "عقدنا ثلاث جولات تفاوض مع الجانب السعودي وتعقد الجولة الرابعة بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة".

وجاء إعلان خطط المحادثات الجديدة بعد أيام من عقد قمة إقليمية في بغداد للمساهمة في تخفيف حدة التوتر بين جيران العراق.

وثمة خصومة بين إيران والسعودية منذ سنوات ويخوضان حربًا بالوكالة عبر حلفاء لهما في اليمن وسوريا وغيرهما. وقطع البلدان العلاقات الدبلوماسية عام 2016.

وأكدت إيران علنًا لأول مرة إجراء محادثات مع السعودية، في أيار/مايو، قائلة إنها ستبذل قصارى جهدها لتسوية القضايا بين الجانبين.

ومنذ ذلك الحين، انتخب، إبراهيم رئيسي، رئيسًا جديدًا للبلاد وأدى اليمين في الخامس من آب/أغسطس الماضي.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنه ناقش سبل تحسين العلاقات خلال اجتماع مع نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هامش قمة بغداد.

وقال عبد اللهيان على تويتر "تحدثنا في هذا الحوار عن النوايا الإيجابية ورغبة زعيمي البلدين في تعزيز العلاقات ... العمل مع الجيران هو أولوية الحكومة الإيرانية الجديدة".

وتصاعدت التوترات في علاقات إيران مع الإمارات بعد أن وافقت الدولة الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة العام الماضي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

(ش ع)