​​​​​​​إيران تحذر أمريكا من التعرض لناقلات النفط

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تهديدات أميركا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا غير قانونية وخطيرة وشكل من أشكال القرصنة.

وبحسب بيان للخارجية الإيرانية اليوم الأحد، قال ظريف في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش رداً على تهديدات أميركا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا: "تهديدات أميركا غير قانونية وخطيرة وهي شكل من أشكال القرصنة وخطر كبير للسلام والأمن الدوليين".

وأضاف ظريف "يحق لإيران اتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لمواجهة أي تهديد أميركي في مكان في العالم".

وبحسب البيان "وعقب إرسال ظريف الرسالة استدعى نائب وزير الخارجية عباس عراقجي السفير السويسري الراعي للمصالح الأميركية في إيران إلى الخارجية الإيرانية، ودعا من خلاله الحكومة الأمريكية إلى عدم تهديد أي ناقلة نفط إيرانية في المياه الدولية".

(ي ح)