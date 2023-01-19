حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل من مغبة إدراج الحرس الثوري كمنظمة "إرهابية"، واصفاً ذلك "كمن يطلق النار على قدميه"، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس.

وقد دعا البرلمان الأوروبي، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري منظمة "إرهابية"، واتهمه بقمع المتظاهرين في إيران وإمداد روسيا بطائرات مسيّرة.

وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وبين طهران في الشهور الماضية مع تعثر جهود إحياء المحادثات النووية.

واندلعت مظاهرات واسعة النطاق مناهضة للدولة الإيرانية في أيلول بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية، جينا أميني على يد "شرطة الأخلاق".

وتناقش بروكسل جولة رابعة من العقوبات على طهران، وقالت مصادر دبلوماسية، إنه ستتم إضافة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

لكن بعض الدول الأعضاء دعت التكتل إلى ما هو أبعد من ذلك بتصنيف الحرس الثوري الإيراني ككل منظمة "إرهابية".

ومن المتوقع أن تتخذ بريطانيا مثل هذا القرار في الأسابيع المقبلة.

(م ش)