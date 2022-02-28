​​​​​​​إيران تحدد ثلاث قضايا رئيسية لا تزال عالقة في محادثات فيينا

وحدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية القضايا العالقة المتبقية، للوصول إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني، قائلاً إنها تتعلق بمدى إلغاء العقوبات، وتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وحل الأسئلة المتعلقة بآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في العديد من المواقع القديمة ولكن غير المعلنة في إيران، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وبعد عشرة أشهر من بدء المحادثات في فيينا، جرى إحراز تقدم نحو إعادة الاتفاق الذي يحد من أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. وأشارت طهران وواشنطن إلى استمرار وجود بعض الخلافات الكبرى التي يتعين حلها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في إفادة صحفية "التوصل إلى اتفاق جيد أمر ممكن، لا تزال هناك ثلاث قضايا رئيسية يتعين حلها. لم تتخذ أميركا والقوى الأوروبية قرارات سياسية بشأن هذه القضايا الرئيسية".

وقال خطيب زاده "نعتقد أننا بحاجة إلى مسار مناسب لحل القضايا العالقة في مجالات رفع العقوبات والضمانات والمزاعم السياسية التي جرى ترويجها ضد برنامجنا النووي المدني السلمي".

وأضاف المتحدث أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، الذي توجه إلى طهران الأسبوع الماضي لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين، "عاد إلى فيينا لمواصلة المفاوضات بجدول أعمال واضح".

وقال خطيب زاده "العودة إلى الاتفاق النووي لن تكون عملية ليوم واحد، بل ستكون رحلة تتضمن عدداً من عمليات التحقق من جانب الولايات المتحدة".

وقال دبلوماسيون من الأطراف المشاركة في المفاوضات إنهم دخلوا في مرحلة حاسمة، بينما ترفض طهران تحديد أي "موعد نهائي غير حقيقي" لإتمام المحادثات.

(د ع)