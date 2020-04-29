​​​​​​​إيران تهدد أمريكا بصفعة قوية في حال اعتدائها على مياهها الإقليمية

حذر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي الولايات المتحدة من الاقتراب من السفن الإيرانية وقال "الولايات المتحدة ستتلقى صفعة أقوى من ذي قبل في حال اعتدائها على المياه الإيرانية ومصالح شعبنا في مياه الخليج"،

وأكد شكارجي أن تهديدات ترامب بتدمير الزوارق الإيرانية يأتي في إطار الحرب النفسية، وسعيه إلى كسب امتيازات في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف قائلا "عندنا انتقاد دائم لأعدائنا وعلى رأسهم الأمريكيين، وهو أنه ماذا يريدون من دول المنطقة في مياه الخليج الفارسي؟ إن دول منطقة الخليج الفارسي قادرة على توفير الأمن فيها، إلا أن سؤالنا هو عن ماذا يبحث الأمريكيون في هذه المنطقة؟ وماذا تفعل سفنهم الحربية وطائراتهم ووحداتهم القتالية فيها؟".

و حول التهديد الأخير الذي أطلقه ترامب أنه أمر السفن الحربية الأمريكية في منطقة الخليج بإطلاق النار على الزوارق الإيرانية، قال العميد شكارجي " السيد ترامب يطلق في بعض الأحيان مثل هذه التصريحات ضدنا في إطار الحرب النفسية، وإرباك أذهان الرأي العام وتقوية رصيده في الانتخابات القادمة وكذلك الهرب من القضايا الداخلية لبلاده".

تهديدات المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، تأتي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيها بأن سفن البحرية الأمريكية ستطلق النار على الزوارق الإيرانية إذا اقتربت من السفن الأمريكية.

(ش ع)