​​​​​​​إيران تحدد أهداف مباحثات فيينا وإسرائيل تؤكد عدم التزامها بأي اتفاق يتم التوصل إليه

وفي مؤتمر صحفي له، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "سرعة سير المباحثات في فيينا مهمة بالنسبة للجانبين، ويجب أن تكون متوازنة.. نسعى لاتفاق مستمر ومستقر"، لافتاً إلى أن "التصريحات الرسمية الإيرانية لا يوجد فيها أي تفاؤل أو تشاؤم، ونركز على الحقائق والتطورات على الأرض".

وأكمل: "نسعى للتوصل إلى اتفاق مستمر يمكن الاعتماد والتعويل عليه.. نسعى لعودة واشنطن مع إعطاء الضمانات، والتحقق من رفع العقوبات، وأي اتفاق مؤقت لا يمكنه ضمان ذلك".

وتابع: "نعتقد أن الطرف الآخر ضيع الوقت خلال الجولة السابعة من مباحثات فيينا، ويتعين على الأطراف الأخرى أن تقدم مبادراتها"، مؤكداً أنه "إذا توفرت الإرادة لدى الأطراف الأخرى، يمكن التوصل إلى الاتفاق بأسرع وقت ممكن".

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع إيران.

وقال بينيت أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست: "إيران ترسل تجاهنا وإلى حدودنا الأسلحة ووكلائها وعملائها ونحن نعمل ليل نهار ضد إيران وضد محاولاتها".

وأضاف: "قمنا بإدخال تغيير على آلية العمل العسكري بحيث أن الضربات يكون طابعها هجومي وليس دفاعي فقط".

وفيما يخص المحادثات النووية، قال بينيت: "بالنسبة لمحادثات الاتفاق النووي الجارية في فيينا.. نحن منزعجون، ولكن دعوني أوضح هنا أمرين هامين.. إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاق.. وإسرائيل ليست ملزمة بما يتعلق به".

(د ع)