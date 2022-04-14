​​​​​​​إيران تغلق ممثلياتها في أفغانستان

تجمّع عشرات الأفغان مساء أمس أمام القنصلية الإيرانيّة في مدينة هرات مرددين هتاف "الموت لإيران" وأحرقوا العلم الإيراني هناك. وبحسب البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإيرانية، فإنّ المتظاهرين قد استهدفوا السفير الإيراني في كابل أيضاً.

استدعت الوزارة القنصل الأفغاني في إيران وأبدت استنكارها حيال هذا الأمر. وبحسب البيان فقد أوقفت إيران كافة سفاراتها وقنصلياتها في أفغانستان حتّى إشعارٍ آخر. ولم تؤكّد المصادر المستقلة ما إن كانت المشاهد المنشورة على صفحات وسائل التواصل الافتراضي صحيحة أم لا. كما لم يُعرف بعد أين ومتى صُوّرت تلك المشاهد.

وصلت طالبان إلى الحكم في أفغانستان منذ أب ٢٠٢١ ولا تزال على رأسه إلى الآن. ولم تعترف إيران بالحكومة الجديدة رسمياً إلى هذه اللحظة. هذا ويسعى آلاف الأفغان يومياً إلى العبور إلى إيران للعمل أو للسفر نحو أوروبا.

(ر)