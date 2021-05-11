​​​​​​​إيران تفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية

وانطلقت في العاصمة الإيرانية طهران عملية تسجيل أسماء الراغبين في الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل، وتستمر عملية التسجيل حتى السبت المقبل.

وفتح باب قبول طلبات الترشح على وقع خلاف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ومجلس صيانة الدستور المسؤول عن دراسة طلب المرشحين ومنح الأهلية لهم للترشح أو حجبها عنهم.

ورفض روحاني، أمس الإثنين، شروط الترشح التي أعلن عنها مجلس صيانة الدستور، ووجه وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي بأن يكون معيار قبول طلب تسجيل المرشحين وفق القانون الحالي، مؤكدًا أن أي تغيير في القوانين ينبغي أن يصدر عن البرلمان.

ووفق إعلان مجلس صيانة الدستور، الذي صدر الأسبوع الماضي، سيقتصر الترشح على من تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عامًا، على أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها، مع خبرة إدارية لا تقل عن أربع سنوات، وسجل جنائي نظيف.

كما سيسمح إعلان مجلس صيانة الدستور بترشح وزراء وحكام الأقاليم والمحافظات ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، إضافة إلى القادة العسكريين برتبة لواء كحد أدنى.

ودافع مجلس صيانة الدستور عن إعلانه الشروط الجديدة للمرشحين، حيث قال نائب أمين المجلس، سيامك ره بيك، في لقاء على التلفزيون الرسمي، إن الشروط الجديدة تأتي ضمن توصيات المرشد علي خامنئي التي تعود إلى عام 2016، حيث طلب من مجلس صيانة الدستور تحديد الشروط الواجب توافرها للترشح في الانتخابات الرئاسية وفقًا لقانون الانتخابات والدستور.

وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، إن ترشح العسكريين يعود لهم، وأن عزمهم الترشح ليس مدفوعًا من المؤسسة التي ينتمون إليها، وأضاف أن الحرس الثوري لا يحث أعضاءه على دعم أي مرشح.

وأعلن التيار الإصلاحي قائمة تضم أربعة عشر اسمًا، يتصدر القائمة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ثم إسحق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، لكن ظريف أكد مجددًا، خلال اجتماع الأحد الماضي عدم عزمه الترشح للانتخابات.

(د ع)