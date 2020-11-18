​​​​​​​إيران تضخ الغاز المشغل في أجهزة الطرد المركزي في نطنز

وبينت الوكالة، اليوم الأربعاء، أن إيران غذّت أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي.آر-2إم تم تركيبها في منشأة نطنز بغاز سادس فلوريد اليورانيوم.

ويأتي هذا في أعقاب كشف الوكالة الدولية عن تركيب إيران أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، بينما أعلنت طهران أنها ستنقل 3 مجموعات من أجهزة تخصيب اليورانيوم من محطة تجريبية فوق الأرض في موقع نطنز النووي إلى محطة تحت الأرض بعد أن احترقت ورشة أجهزة طرد مركزي فوق الأرض، بعدما قامت بتركيب وتوصيل سلسلة أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي.آر-2 إم" لكنها لم تغذي السلسلة بالغاز المشغل.

ويُشار إلى أن محطة نطنز وهي أكبر منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم مراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان امتثال إيران لاتفاق عام 2015.

(س ر)