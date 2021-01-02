​​​​​​​إيران تبلّغ الوكالة الدولية بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي: "أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّنا سنخصّب اليورانيوم بنسبة 20% قريبا"، وأكّد أنّ "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بانتظار أمر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، للبدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%"، وأنّه "يمكن تنفيذ ذلك سريعاً".

ولفت صالحي إلى أنّ الرئيس روحاني أمر بإبلاغ الوكالة الدولية بنية طهران "رفع التّخصيب"، مبيّناً أنّه يمكن لإيران "إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 20%، بشكل أسرع ممّا كان ذلك قبل الاتّفاق النووي".

وحول هذه الزيادة في التّخصيب، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قرار برلماني، ونحن ملزمون بتنفيذه".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، رفض الشهر الماضي، مشروع قانون وافق عليه البرلمان من شأنه أن يعلّق عمليات التّفتيش التابعة للأمم المتحدة، ويعزّز تخصيب اليورانيوم، قائلاً: إنّه "ضار" بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتّفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأميركية.

وكان مشروع القانون يطلب من الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأميركية المشدّدة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد.

وتعدّ نسبة 20% أقل من الحدّ المطلوب للأسلحة النووية، ولكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.

(س ر)