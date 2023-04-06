​​​​​​​إيران تعيد اعتقال ناشطة بعد نحو شهر من إطلاق سراحها

واعتقلت سلطات الدولة الإيرانية، الناشطة السياسية سكينة بروانة مرة أخرى، أمس الأربعاء، بعد الإفراج عنها في 11 شباط/فبراير الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء المرأة (NUJINHA).

ولا توجد حتى الآن، أي معلومات عن سبب اعتقالها.

وفي تقارير سابقة حول مصادرة عناصر "الحرس الثوري" وثائق الهوية الخاصة بسكينة بروانة، بما في ذلك شهادة ميلادها وبطاقتها الوطنية، مما جعل أنشطتها اليومية صعبة.

وكان قد حُكم على سكينة بروانة، وهي ناشطة سياسية، بالسجن خمس سنوات، وحُرمت من التعامل مع الأحزاب السياسية لمدة عامين، بتهمة "الانتماء إلى جماعات معارضة من أجل تقويض أمن البلاد من قبل ثوار طهران".وأُطلق سراحها بعد 4 سنوات من الاعتقال.

(ي م)