​​​​​​​إيران تعلن رغبتها في استئناف مفاوضات فيينا وواشنطن تؤكد استمرارها

وقالت السفيرة الأميركية، ليندا توماس جرينفيلد، في ردّ على أسئلة الصحافيين أمس الجمعة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، "لقد تواصلنا مع الإيرانيين في فيينا، وستستمر هذه المناقشات".

إلا أنها أوضحت، أن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين، ليس لديه أي خطط للقاء نظيره الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان، الأسبوع المقبل، في الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة بنيويورك.

كما أضافت: "لم نضع أي خطط مباشرة لعقد اجتماعات ثنائية أثناء وجود الوفد الإيراني هنا، لكن هذا لا يعني أننا لا نرى قيمة في إجراء مناقشات مع الإيرانيين، لأننا نريد المضيّ قدماً في القضايا المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015)".

أتى موقف السفيرة، بعد ساعات على إرسال إيران عدة إشارات، خلال الأيام الماضية، توحي برغبتها في استئناف التفاوض المتوقف منذ الجولة السادسة في حزيران / يونيو الماضي، على الرغم من التوتر الذي طفا إلى السطح مؤخراً، بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأمس، أعلن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، من طاجيكستان، حيث حضر قمة شنغهاي، أن بلاده تسعى لحل الملف النووي من خلال الحوار.

لكنه أضاف في الوقت عينه، أن بلاده "لا تريد المفاوضات من أجل المفاوضات، بل تسعى إلى محادثات تؤدي إلى حل القضية والوصول إلى نتيجة."

تأتي تلك التصريحات، فيما لا يزال مصير استئناف المفاوضات النووية التي انطلقت في أبريل الماضي معلقاً، وسط تراكم العقبات أمام تحديد موعد جديد للجولة السابعة، والمفترض أن تعقد في حزيران / يوليو الماضي، على الرغم من الدفع الروسي والأوروبي من أجل العودة إلى طاولة المحادثات.

(د ع)