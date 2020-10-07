وقال ورحاني خلال في اجتماع للحكومة: "نحذر أذربيجان وأرمينيا من أن يتسع الصراع في قره باغ ويتحول إلى حرب إقليمية".

وأضاف الرئيس الإيراني: "حاربنا الإرهاب خارج إيران، واستشهد قاسم سليماني كي لا نضطر لمحاربة الإرهاب على حدودنا، لذا نرفض نقل الجماعات الإرهابية من سوريا، أو أي مكان آخر، إلى حدودنا".

ولفت روحاني إلى أن "الدول التي تنفخ في نيران الحرب وتصب الزيت عليها يجب أن تدرك أن ذلك لن يكون لصالح أحد في المنطقة"، وذلك في إشارة إلى تركيا التي تعلن بشكل صريح دعمها لأذربيجان وتنقل المرتزقة من سوريا للقتال هناك.

وأكد روحاني أنه على كافة أطراف الصراع في قره باغ القبول بالوقائع والاعتراف بحقوق الشعوب واحترام وحدة الأراضي، مشددًا على أنه لا يوجد حل عسكري في قره باغ، والحل يكون بالوسائل السياسية.

وتابع روحاني قائلا "نرفض الاحتلال والحرب، وعلى كل دولة من طرفي النزاع في قره باغ أن تعترف بحقوق الدولة الأخرى.. وستدرك أذربيجان وأرمينيا أن الحرب لن تحقق أيًّا من الأهداف التي تسعيان إليها.. نأمل أن تتوصل كل من أرمينيا وأذربيجان إلى حقوقهما بالوسائل السلمية، لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة الحساسة".

وجدد روحاني رفض بلاده لسقوط قذائف داخل الأراضي الإيرانية جراء الاشتباكات في قره باغ قائلًا: "أمن إيران أولوية لنا، ونرفض سقوط القذائف داخل أراضينا.. أذربيجان دولة شقيقة وأرمينيا دولة جارة لنا، وندعوهما للحذر من سقوط أي قذائف داخل الأراضي الإيرانية".

(ش ع)