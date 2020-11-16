وقال رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، إن بلاده تتجه إلى توقيع وثيقة "تعاون عسكري" مع العراق في المستقبل القريب، وبيّن أن الوثيقة في مراحلها الأخيرة، وأكد أن التعاون الدفاعي بين البلدين "سيؤدي إلى أمن أفضل للعراق".

وجاء ذلك خلال زيارة لوزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون أمس الأحد إلى طهران، لبحث تعاون ثنائي عسكري وأمني وأمن الحدود، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، التي قالت أيضاً إن الوزير العراقي ترأس وفداً عسكرياً رفيعاً يضم قادة البحرية والجوية والدفاع المدني، إضافة إلى قيادات في المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية.

وبيّن باقري أن الوفد العراقي سيقوم بجولة تفقدية في معرض الصناعات الدفاعية الإيرانية، على هامش مباحثات مع قادة عسكريين إيرانيين، وأشار إلى إبرام عقود في المجالين الدفاعي والتسليحي، وقال: "وزارة الدفاع وفّرت منتجات احتاج إليها العراق".

ونوه إلى أن بلاده اتفقت مع الجانب العراقي على مواصلة "العمليات الاستشارية" وتوسيعها، حسب "الحاجة وأوضاع المنطقة".

ولدى استقباله الوزير العراقي قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن "التعاون الدفاعي والأمني الإيراني والعراقي يضمن الاستقرار والأمن" بين البلدين، وطالب برفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، مشدداً على أهمية "حفظ الأمن" في حدود البلدين.

وأشار إلى أن بلاده ستواجه بـ"حزم" أي "مكونات" يمكن أن تشكل تهديداً للبلدين، وقال: "أهم مكونات السلام في المنطقة خروج القوات الأميركية".

(س ر)