​​​​​​​إيران تعلن الإفراج عن جزء من أموالها المجمّدة في 3 دول

أعلن داوود منظور، نائب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم، أنه أُفرج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق في إطار اتفاق تم بين واشنطن وطهران، يشمل أيضاً تبادلاً للسجناء بين الطرفين، حسب وكالة إرنا الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن منظور قوله خلال لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين في البلاد، إنه "أُفرج عن جزء ملحوظ من الأصول الإيرانية المجمّدة في سول وبغداد وأنقرة"، مشيراً إلى أن "هذه الأصول من احتياطيات البنك المركزي، وليست تابعة للحكومة".

هذا وتوصّلت الولايات المتحدة وإيران، في 10 آب الجاري، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في طهران، وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمّدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.

(م ش)