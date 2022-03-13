​​​​​​​إيران عن استهداف هولير: لا علاقة لنا بالقصف

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني: "الكيان الصهيوني يرتكب جرائم مستمرة في المنطقة ولاسيما في سوريا.. والجريمة الأخيرة أيضاً تأتي استمراراً لهذا النهج الاجرامي، لكن انتقام الجمهورية الإسلامية من إسرائيل سيكون جدياً وصعباً للغاية، كما لن يكون خفياً ويجعلهم نادمين".

وأضاف: "المعطيات التي اطلعنا عليها حتى اللحظة لا تمكننا من تأكيد أي دور لإيران في الضربات الصاروخية الأخيرة"، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأكمل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: "شعوب المنطقة تكن العداء للكيان الصهيوني ولا ترضى إلا باقتلاع جذوره.. على الكيان الصهيوني أن يعرف بأن الزيارات المتبادلة مع بعض الدول لا تمكنه من تحقيق أهدافه.. على إسرائيل أن تبحث عن أسباب الضربات التي تتلقاها في داخلها، والخطوات التي تتخذها في المنطقة، ولا اتهام إيران بكل ما يحدث في المنطقة".

وفجر اليوم الأحد، سقط 12 صاروخ باليستي على مدينة هولير في جنوب كردستان، وقال جهاز مكافحة الإرهاب إن الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأميركية في هولير.

في حين قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن الصواريخ استهدفت مقرات إسرائيلية سرية في هولير.

(د ع)