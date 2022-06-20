مع وصول المفاوضات مع إيران بشأن برنامجه النووي إلى طريق مسدود، أبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي متلفز، اليوم الاثنين، أن بلاده مستعدة للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع القوى العالمية.

وأضاف خطيب زاده "حتى اليوم، نحن مستعدون للعودة إلى فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الثلاثاء الماضي (14 حزيران/ يونيو 2022) أن الولايات المتحدة تنتظر رداً بناء من إيران بشأن إحياء الاتفاق، مشيرة إلى ضرورة العودة للاتفاق قبل حيازة طهران للقنبلة النووية.

فيما كان مدير الوكالة الذرية رفائيل غروسي، قد أكد أن المفاوضات مع إيران من أجل إحياء الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود.

يذكر أن محادثات فيينا التي انطلقت في نيسان/ أبريل 2021 من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي كانت توقفت منذ آذار/ مارس الماضي، بعد تعثر حل عدد من الملفات.

ليتفاقم الوضع أكثر مع إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قراراً أميركياً أوروبياً ينتقد إيران رسمياً لعدم تعاونها، وذلك بعد تقرير سابق الشهر الماضي أكدت فيه الوكالة عدم حصولها على "توضيحات" بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها في إيران.

فيما ردت طهران على قرار الوكالة يوم الأربعاء الماضي بإغلاق 27 كاميرا مخصصة لمراقبة أنشطتها النووية.

(د ع)