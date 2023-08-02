​​​​​​​إيقاد الشموع في شمال وشرق سوريا عشية ذكرى الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين

يصادف يوم غد الخميس، الذكرى السنوية التاسعة للإبادة الجماعية بحق الشعب الإيزيدي في شنكال، الذي تعرض لهجوم وحشي من قبل مرتزقة داعش، في 3 آب من العام 2014، أسفر عن استشهاد واختطاف آلاف من الإيزيديين والإيزيديات والأطفال.

واستذكاراً لشهداء الإبادة، توافد المئات من الأهالي بمختلف مكوناتهم، إلى الساحات العامة في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، لإيقاد الشموع.

الفعالية تأتي في إطار سلسلة الفعاليات والنشاطات التي أعلنت عنها التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا في (31 تموز الفائت)، دعماً لحملة منظومة المرأة الكردستانية (KJK)، لمساندة مقاومة النساء في شنكال وأفغانستان.

(كروب/ي م)

ANHA