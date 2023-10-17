​​​​​​​إيقاد الشموع في مزار الشهداء استذكاراً لمقاتلي الكريلا الذين استشهدوا بالكيماوي

توجه أعضاء مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة عفرين والشهباء إلى مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية احرص بمقاطعة الشهباء لاستذكار مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا جراء استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضدهم.

تحدثت في مراسم الاستذكار عضوة مجلس عوائل الشهداء أمل قهرمان ونددت بهجمات الاحتلال على مناطق الدفاع المشروع مديا وقالت: "تهاجم دولة الاحتلال التركي بشكل مستمر مناطق الدفاع مديا. إننا نستنكر هذه الهجمات ونستذكر 17 شهيداً من قوات الكريلا استشهدوا نتيجة هجمات بالأسلحة الكيماوية. عندما تُهزم دولة الاحتلال التركي في جبال كردستان تتوجه مباشرة إلى روج آفا لكسر إرادة الشعب الكردي. ولكننا نؤكد أننا بمقاومتنا سنهزم الاحتلال".

بعدها تم إيقاد الشموع على أضرحة الشهداء.