​​​​​​​إيكونوميست: حتى لو التقى الأسد بأردوغان فإن الأخير لن يسحب قواته من سوريا

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية في تحليل لها عن مساعي دولة الاحتلال التركي للتقارب مع حكومة دمشق، بأن الطرفين كانوا أصدقاء ذات يوم، ولكن حتى أي اختصاصي جيد سيصف علاقتهما بأنها ميؤوس منها. لقد تبادلا الإهانات لسنوات، استخدم أحدهم مصطلحات مثل إرهابي، جزار، قاتل أطفال، كما كان للآخر اختياراته من الإهانات، من لص وقاتل إلى "موظف أمريكي صغير". ولكن الكلمات هي مجرد كلمات، ولكن هناك أفعال أيضاً: من الصعب مسامحة صديق لدعمه الرجال الذين يريدونك ميتاً.

لكن في الدبلوماسية يمكن أن يُغفر كل شيء، أو يُنسى - رسمياً على الأقل.

بتشجيع من روسيا، تتجه سوريا وتركيا نحو التقارب وفي الشهر الماضي، عقد وزراء دفاعهم ورؤساء المخابرات أول لقاء علني لهم منذ أكثر من عقد.

وأعقب ذلك شائعات بأن وزراء خارجيتهم قد يفعلون الشيء نفسه - وربما بعد ذلك رؤساءهم، أو ربما لا، فقد تم تأجيل اجتماع وزراء الخارجية بشكل متكرر. لديهم أسباب لطلب المصالحة، لكن هناك أيضاً عقبات.

الأسد ربح الحرب لكنه خسر السلام

سواء حدث ذلك أم لا، فإن الاجتماعات التي تمت مناقشتها تتحدث كثيراً عن حالة سوريا. بعد اثني عشر عاماً على الاحتجاجات الأولى ضده، يمكن رؤية بشار الأسد من ناحيتين: أحدهما، هو الناجي الذي نجا من التمرد، وحافظ على قبضته على السلطة ويخرج ببطء من العزلة، والآخر، هو شحاذ مع عدد قليل من الأصدقاء الحقيقيين وبلد ممزق. لقد ربح الأسد الحرب لكنه يخسر السلام.

من السهل معرفة سبب رغبة الرئيس السوري في التواصل مع تركيا، التي تسيطر على أكثر من 5٪ من أراضي سوريا (مع ربع سكانها). الأسد يريد عودة الأرض، سيكون أيضاً انقلاباً دبلوماسياً لاستعادة العلاقات مع دولة دعمت المعارضة - وهي عضو في الناتو.

التقارب لن يحل أزمة اللاجئين

رجب طيب أردوغان؛ رئيس تركيا، له أسبابه الخاصة، يوجد في تركيا 4 ملايين لاجئ سوري، وباتوا منبوذين بشكل كبير، وهي قضية مفيدة لخصومه ليثيروها قبل الانتخابات، ويرغب حزبه الحاكم، العدالة والتنمية، في أن يعتقد الناخبون أن التطبيع مع الأسد سيحل مشكلة اللاجئين، حتى لو كان ذلك في الواقع أمراً مستبعداً.

دول أخرى تحثهم على التقارب، إحداها هي روسيا، التي لعبت دوراً حاسماً في مساعدة الأسد على النجاة من الحرب الأهلية وتحافظ على علاقات عميقة (وإن كانت معقدة) مع تركيا، كما تحرص الإمارات العربية المتحدة على لعب دور الوسيط، حيث أعادت فتح سفارتها في سوريا في عام 2018 ورحبت العام الماضي بالأسد في أول زيارة له إلى دولة عربية منذ بدء الانتفاضة، طار عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق في 4 كانون الثاني؛ لإجراء محادثات مع الأسد.

تركيا لن تنسحب من سوريا

حتى لو التقى قادة تركيا وسوريا، ستكون التوقعات منخفضة، فسوريا تريد أن تغادر تركيا الأراضي التي تسيطر عليها. حتى لو حصل على صورة فوتوغرافية مع أردوغان، فمن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى انسحاب تركيا.

هذا أصبح نمطاً، يخرج الأسد من العزلة في الشرق الأوسط، إن لم يكن الغرب، ولا شك أنه كان يأمل في أن تؤدي استعادة العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة تدفق المساعدات والاستثمار. ولكن ذلك لم يحصل حتى لو لم تكن العقوبات الأميركية مصدر قلق (وهي كذلك)، فإن الشركات الإماراتية لا تقف في طوابير من أجل ضخ الأموال في نظام فاسد مزقته الحرب.

كما أن أصدقاء سوريا القدامى لا يساعدون كثيراً، لم تستثمر روسيا الكثير من قبل، لقد اقتنص عدداً قليلاً من القطاعات الرئيسية، مثل الصفقات الحميمة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط وتعدين الفوسفات. لكن الهدف منها؛ هو تحقيق ربح لروسيا، وليس إنعاش الاقتصاد السوري.

روسيا وإيران تبحثان عن مصالحهما فقط

وينطبق الشيء نفسه على إيران، التي تصارع من أجل الحفاظ على اقتصادها واقفاً على قدميها منذ انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية في عام 2018. كانت إيران مورد النفط الرئيسي لسوريا، لكنها أرسلت في الأشهر الأخيرة كميات أقل، فالنفط الذي يمكن لإيران تصديره، تفضل إرساله إلى الصين، التي تشتريه بسعر أقرب إلى سعر السوق وتدفعه مقدماً.

لقد أدت ندرة الوقود، في الواقع إلى توقف سوريا هذا الشتاء، يمتد انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 22 ساعة في اليوم، حتى في دمشق، يصطف السائقون لساعات للعثور على البنزين.

أعلن النظام في كانون الأول عن إجازات غير متوقعة؛ بسبب نقص الطاقة، وأغلقت المدارس والمكاتب الحكومية وتوقفت المواصلات العامة. ارتفع سعر الحطب حيث تحرق العائلات كل ما في وسعها؛ للتدفئة.

الاحتجاجات لا تشكل خطراً حقيقياً على حكومة دمشق

مع قلة مصادر العملة الصعبة، أصبحت مالية النظام في حالة من الفوضى في الثاني من كانون الثاني، خفضت سعر الصرف الرسمي بنسبة 33٪، إلى 4522 ليرة سورية مقابل الدولار، وهو ما يزال أقوى قليلاً من السوق السوداء، حيث يبلغ السعر حوالي 6500 ليرة. في الشهر الماضي، وافق الأسد على ميزانية بقيمة 16.6 تريليون ليرة بزيادة 24٪ عن العام السابق. من حيث القيمة الدولارية، فإن قيمتها أقل بحوالي الثلث، المبلغ المخصص للإعانات أقل بنسبة 12٪ عن العام الماضي.

يقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن 90٪ من السوريين يعيشون الآن في فقر، وأن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة 800٪ بين عامي 2019 و2021.

بالنسبة لبعض أعداء النظام، لا سيما في واشنطن، هذه علامة على أن عزل الأسد أمر ناجح: إذا ساءت الظروف المعيشية بما فيه الكفاية، فإنهم يعتقدون أن الناس سوف ينتفضون مرة أخرى.

هذا الرأي لا يحظى بشعبية لدى جيران سوريا وحتى مع تزايد عدد السوريين المناهضين للأسد، الذين يعتقدون أن الأشخاص اليائسين الذين يبحثون عن الحطب لا يصنعون ثواراً جيدين، على الأقل حتى الآن، يبدو المعسكر الأخير صحيحاً.

كانت هناك احتجاجات متفرقة في السويداء، وهي محافظة جنوبية مضطربة، لكن هذه الاحتجاجات؛ لا تشكل تهديداً حقيقياً للنظام.

(م ش)