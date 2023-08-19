​​​​​​​إيكواس تعلن تحديد موعد التدخل العسكري في النيجر

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الغانية، أكرا، أكد مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في تكتل "إيكواس" عبد الفتاح موسى، أن القوات العسكرية "مستعدة للذهاب في أي وقت يصدر فيه الأمر"، للتدخل العسكري في النيجر.

وصرح موسى للصحفيين بعد الاجتماع الذي استمر يومين، لقادة دفاع غرب إفريقيا واُختتم، الجمعة: "تم تحديد يوم التدخل العسكري "the D-day"، وهو ما لن نكشف عنه".

والأسبوع الماضي، أمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "بتفعيل" القوة الإقليمية الاحتياطية لتحضير نفسها للتدخل في النيجر، التي سيطر عليها المجلس العسكري، في 26 تموز/ يوليو الماضي.

(ي ح)