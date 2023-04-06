​​​​​​​إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 15 صاروخاً أطلق من لبنان حسب التقديرات، فيما أطلقت القبة الحديدية عشرات صواريخ الاعتراض.

وبحسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم فأن المناطق التي طالها القصف من لبنان مأهولة بالسكان.

وأضافت الشبكة أن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان، وسقطت القذائف بالقرب مناطق سكنية لبنانية على الحدود".

بينما قالت القناة 14 في التلفزة الإسرائيلية "إن 100 صاروخ أطلقت من لبنان خلال 10 دقائق على مستوطنات وبلدات شمالي إسرائيل".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بلاغ أولي إن "صافرات إنذار دوت في مناطق شلومي وبيتست في الشمال. التفاصيل قيد الفحص".

وأظهر فيديو متداول إطلاق المنظومة الجوية الإسرائيلية صاروخي اعتراض باتجاه هدف في السماء.

ولفتت قناة "كان" إلى أنه "على ما يبدو أن هناك صاروخاً واحداً أطلق من لبنان وجرى اعتراضه في سماء مستوطنة شلومي بالجليل من قبل القبة الحديدية"، فيما قال موقع "0404" إن "المستوطنين في الجليل أبلغوا عن اعتراض 3 صواريخ".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف.

إلى ذلك، أغلقت إسرائيل مجالها الجوي في الشمال.

(د ع)