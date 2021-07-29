​​​​​​​إطلاق سراح عضوي حزب الاتحاد الديمقراطي ولازال ممثل الإدارة الذاتية مختطفاً

كانت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اختطفت عضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي في هولير مصطفى عثمان خليل ومصطفى عزيز وممثل الإدارة الذاتية في هولير جهاد حسن في الـ 10 من حزيران 2021 في الساعة 03:00 أثناء توجههم إلى مطار هولير لاستقبال ضيوف.

وحول سبب اعتقالهم لم يدلِ مسؤولو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الآن بأي معلومات لحزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية، كما لم يتم استقبال طلبات زيارتهم.

وبعد 50 يوماً من اختطافهم، تم إطلاق سراح عضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي في هولير مصطفى عثمان خليل ومصطفى عزيز فيما لا يزال ممثل الإدارة الذاتية في هولير جهاد حسن مختطفاً دون توضيح أي سبب لاختطافه.

وبحسب المعلومات التي أدلت بها ممثلية الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في هولير بأنه أثناء الاختطاف لم يتم تثبيت أي تهمة على عضوي حزب الاتحاد الديمقراطي وتم إطلاق سراحهما دون تقديمهما للمحاكمة.

كما أوضح ممثلو الإدارة الذاتية أنهم طلبوا معرفة سبب عدم إطلاق سراح ممثل الإدارة جهاد حسن ولكن لم يتم الرد على طلبهم.

المصدر: روج نيوز