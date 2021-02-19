​​​​​​​إطلاق نار متبادل بين موالين للحكومة ومعارضين في الصومال

ودارت اشتباكات وتبادل إطلاق النار بين مقاتلين موالين للحكومة وآخرين تابعين للمعارضة.

ونشر المعارض البارز عبد الرحمن عبد الشكور وَرْسمي، مقطع فيديو له وهو يقود حشدًا صغيرًا من المتظاهرين في أحد الشوارع في تحدّ لحظر الحكومة للتجمهر.

واتهم الرئيس الصومالي السابق شيخ شريف شيخ أحمد، قوات الحكومة بمهاجمة فندق كان يمكث فيه مع رئيس سابق آخر قبل تجمّع يوم الجمعة، بينما اتهم وزير الأمن الصومالي حسن حندبي جمعالي المعارضة ببدء القتال.

وإذا تحوّلت المنافسات السياسية إلى صراع مفتوح، فمن شأن ذلك أن يثير غضب حلفاء الصومال ويصب في مصلحة "حركة الشباب" المرتبطة بالقاعدة والتي تشن هجمات على مدنيين شرق إفريقيا.

وكان من المقرر أن يختار المشرعون الصوماليون رئيسًا جديدًا في الثامن من فبراير/ شباط الجاري، لكن العملية تأخرت بعد أن اتهمت المعارضة الحكومة بتعبئة المجالس الانتخابية الإقليمية والوطنية بالمؤيدين.

هذا وأعلنت المعارضة، في بيان لها، أنه "اعتبارًا من 8 فبراير/شباط 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو رئيسًا".

وتعيش العاصمة الصومالية حالة من التوتر الأمني بسبب مظاهرات حاشدة دعت إليها المعارضة، ومن المرتقب أن تنطلق، اليوم الجمعة، ضد محمد عبد الله فرماجو في ميدان دلجركا داهسون قرب القصر الرئاسي.

(ش ع)