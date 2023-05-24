​​​​​​​إطلاق نار من الأراضي السورية على مُسيّرة إسرائيلية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية استهدفت ظهر اليوم، بالأسلحة الثقيلة، مواقع لقوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها قرب الحدود مع الجولان المحتل في ريف القنيطرة، دون معلومات عن وقوع قتلى إلى الآن.

وحسب المرصد، فإن الاستهداف جاء بعد إطلاق نار تعرضت له طائرة مُسيّرة تابعة لإسرائيل كانت تحلّق في أجواء الحدود مع الجولان المحتل.

من جانبها، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أنه: "تم إطلاق النار من الأراضي السورية باتجاه طائرة مُسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء، حسب وحدة الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي".

وردّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار باتجاه مصدر النيران.

وجاء الحادث، وسط حالة من التوتر بعد تصريحات قادة في الجيش الإسرائيلي بشأن تحركات حزب الله في سوريا ولبنان، وكذلك تهديدات تل أبيب بخصوص استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

(د ع)