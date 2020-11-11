​​​​​​​إطلاق مشروع لدعم الشبكة الكهربائية بقيمة 127ألف دولار

يصل إلى مدينة الحسكة خطّان للتوتر، ومنها تتوزع الكهرباء إلى كافة أحياء المدينة، ولكن ونتيجة للضغط على الخطوط كانت تتعرض بين الحين والآخر للقطع، مما يتسبب في انقطاع التيار عن بعض أحياء المدينة لعدة أيام إلى حين اكتشاف موقع العطل وإصلاحه من قبل الورش الفنية.

ولحل هذه المشكلة وإيصال الكهرباء إلى كافة الأحياء بدأت هيئة الطاقة والاتصالات في شمال وشرق سوريا وبالتعاون مع مديرية الكهرباء في الحسكة بتمديد خط جديد من محطة التحويل في الغزل شرقي مدينة الحسكة، وبطول 6 كم فوق الأرض و500 م تحت الأرض.

ويمتد المشروع من محطة تحويل الغزل باتجاه سوق الهال الجديد الواقع في مدخل المدينة, ويستغرق تنفيذ المشروع الذي سيكلف ما يقارب الـ127 آلف دولار وبمدّة زمنية 120 يوماً من تاريخ بدء التنفيذ.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مدينة الحسكة، والذي يتم إنجازه من قبل هيئة الطاقة والاتصالات, مما سيساهم في تغذية أحياء "الناصرة, الكلاسة, المعيشية، حي العمران وتل حجر" بسبب وجود الكثير من الأعطال في تلك الأحياء.

وقال المهندس صلاح حسن, عضو قسم الدراسات في مديرية الطاقة في مدينة الحسكة بهذا الصدد "بدأنا بتنفيذ مشروع تمديد خط كهربائي جديد لبعض أحياء مدينة الحسكة, وهذا المشروع تمت دراسته منذ فترة والآن نقوم بتنفيذه".

وبيّن حسن، أن الخطوة الأولى للمشروع هي تحديد مسار الخطوط وأبراج الشد, وتابع "يبدأ المشروع من محطة الغزل وصولاً إلى دوار الغزل, حي الطلائع, حي الخشمان وينتهي الخط في سوق الهال".

وأضاف حسن "يوجد لدينا كبل كهربائي أرضي بطول 500م سيتم توصيله إلى محولة الكهرباء بحي المشيرفة".

ولفت حسن, إلى أن الهدف من المشروع هو تحسين ظروف الاستثمار وتخفيف الضغط على الشبكات والمحوّلات الأخرى داخل أحياء مدينة الحسكة, وخاصة الكلاسة والناصرة.

ونوّه حسن, إلى أن الجهة التنفيذية والمشرفة على المشروع هي مركز كهرباء الحسكة, بدعم من هيئة الطاقة والاتصالات، بالإضافة إلى دعم من بعض المنظمات الدولية.

وبيّن حسن أن المديرية ستعمل على تنفيذ مشروع آخر سيتم تنفيذه حال الانتهاء من هذا المشروع، وهو زيادة الشبكات والمحوّلات داخل الأحياء الأخرى في المدينة مثل "الصالحية, العزيزية, المفتي ومشفى الشعب".

ومن جانبه قال عضو مكتب الدراسات بمركز كهرباء الحسكة، جميل سراج، إن "هذا المشروع خدمي للشعب, ويتم الآن تحديد نقاط الشد بخط التوتر للورشات من أجل البدء بالحفر ".

وأوضح سراج، أن تكلفة المشروع حوالي127 آلف دولار بدعم من هيئة الطاقة والاتصالات ومنظمة خدمات.

(هـ ن)

ANHA