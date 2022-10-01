​​​​​​​إطلاق حملة نظافة تستهدف حديقة المركز الثقافي وسط مدينة الطبقة

شارك في الحملة التي انطلقت صباح اليوم، أعضاء من المؤسسات المدنية في مدينة الطبقة وأعضاء حزب الخضر الديمقراطي، والعشرات من أهالي الطبقة.

واستهدف المشاركون بالحملة حديقة المركز الثقافي، حيث تم العمل على تنظيفها بشكل كامل، وبعد الانتهاء من عملية التنظيف تم توزيع برشورات تتضمن كيفية المحافظة على البيئة، وعدم قطع الأشجار والاعتناء بها.

وبهذا الصدد، التقت وكالتنا الرئيسة المشتركة لمديرية البيئة في الطبقة، هبة عبد الرزاق الخلف، التي قالت "أطلقنا هذه الحملة بمشاركة أعضاء الإدارة والأهالي، للحث على الالتزام بنظافة المرافق العامة ولزيادة جمالية المنطقة".

وبيّنت "أن النظافة مسؤولية تقع على عاتق جميع الأهالي، جميعنا نعيش في هذه المدينة، ونظافتها مسؤولية الجميع".

وفي ختام حديثها، طالبت هبة الخلف جميع الأهالي بالالتزام بالنظافة والتعاون مع مديرية البيئة للقضاء على كافة مظاهر التلوث من أجل إبقاء المدينة نظيفة وبأبهى صورها.

(س ك/خ)

ANHA